Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, sat kaçta? Galatasaray başkan adayları kim? - Haberler

Galatasaray başkanlık seçimi yarın Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. Sor dünyasının yakından takip ettiği organizasyon öncesi Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, sat kaçta? Galatasaray başkan adayları kim merak edildi. İşte, detaylar...

GALATASARAY KULÜBÜNDNE AÇIKLAMA

Galatasaray Lisesi'nde 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak olan Kulübümüzün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı detaylarını aşağıda bilgilerinize sunarız.

Değerli Üyemiz,

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 11 Haziran 2022 tarihinde, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, saat 10.00 itibarıyla yapılacak açılış ile başlayacaktır.Oy kullanma işlemleri, Seçim Genel Kurul Divan Heyeti'nin oluşması ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasından sonra başlayacaktır.

Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı işleyişinde aksaklıklar yaşanmaması adına aşağıda detayları belirtilen hususları siz değerli üyelerimizin dikkatine sunarız.

• Ulaşım

Galatasaray Lisesi'ne ulaşım üç ayrı lokasyondan saat 09.00 itibarıyla yapılacaktır.

YerHareket SaatiAraç Plaka Numarası

Levent (MetroCity AVM önü) 09:0034 LUU 051

Yeşilköy (Çınar Otel önü)09:0034 FAN 715

Kalamış Tesisleri09:0034 LHU 863

• Galatasaray Lisesi'ne Giriş ve Çıkış

- Üyelerimiz Galatasaray Lisesi'ne yaya kapısından alınarak İnan Kıraç Salonu'na yönlendirilecektir.Üyelerimizin kimlik bilgilerinin kontrolü, İnan Kıraç Salonu'nda sicil numaralarına göre kurulmuş 5 masada gerçekleşecektir. Sicil numara aralıkları aşağıda belirtilmiştir. Üyelerimizin bu kontrol esnasında kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

MASA NO NUMARA ARALIĞI

1 No.lu Masa 1947-9127

2 No.lu Masa 9129-12261

3 No.lu Masa 12262-14796

4 No.lu Masa 14797-17345

5 No.lu Masa 17346-19394

- Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, akredite basın mensupları ve üyelerimize sağlık sebebiyle refakat eden kişiler dışında Galatasaray Lisesi'ne kimse alınmayacaktır.

- Galatasaray Lisesi'ne araç girişi mümkün değildir.

• Sandık Yönlendirme

- Toplam 24 sandıkta yapılacak oy kullanma işlemleri aşağıda belirtilen sınıflarda, detayları belirtilen sicil numara aralıklarına göre gerçekleşecektir.

- Oy kullanma işlemlerinin, Seçim Genel Kurul Divan Heyeti'nin oluşması ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasından sonra başlayacağını hatırlatmak isteriz. Seçim esasları bilgilendirmesi, 9 Haziran 2022 tarihinde Kulübümüzün resmi web sitesinden "Divan Başkanlığı Bildirisi" başlığı altında siz değerli üyelerimize yapılmıştır.

- İnan Kıraç Salonu'nda ve bahçede sandığınıza ulaşmak için gerekli yönlendirme tabelaları bulunacaktır.

- Size göndermiş olduğumuz listede, sicil numaranıza göre hangi sandıkta oy kullanacağınızı ve sandığınıza hangi kapıdan girerek ulaşabileceğinizi görebilirsiniz.

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