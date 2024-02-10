Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Galatasaray'nin ardından 2. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelede 2-0 Galatasaray önde. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

37' İNANILMAZ! Kerem Aktürkoğlu kaptığı topta hızla ceza sahasına yönelerek sol kanattaki Barış'a çıkardı. Barış Alper'in tek pasında kale önünde topla buluşan Mertens'in şutu Volkan Babacan'ı geçmedi.

36' Başakşehir'de rakibine faul yapan Josef sarı kart gördü.

33' Hızlı çıkan konuk ekipte Piatek'in sol çaprazdan kale önüne pası tüm Başakşehirli oyuncuları geçti.

32' Barış Alper'in sol kanattan içeriye girip çektiği şutta savunmadan seken top Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı oyuncunun sert vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

31' GOL Galatasaray, Mertens ile farkı ikiye çıkardı!

30' Galatasaray golü buldu ancak ofsayt! Kerem Demirbay'ın sol çaprazdan içeriye pasında Mertens kale önünde tek dokunuşla topu ağlara yolladı. Ağlara giden golün ardından yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

26' Savunma arkasına atılan uzun topta savunmadan seken topta Barış Alper rakibinden iyi bir şekilde kurtularak vuruşunu yaptı. Volkan Babacan'ı geçen top ağlarla buluştu.

25' GOL Galatasaray, Barış'la 1-0 öne geçiyor.

24' Galatasaray pas yaparak rakip yarı sahada boşluk arıyor.

23' Karşılaşmada şu ana dek isabetli şut çekilmedi.

15' Galatasaray hazırlık pasları yapıyor.

11' Galatasaray'da bu kez Kerem Demirbay kaleyi yokladı. Kerem'in uzaktan şutu çerçeveyi bulmadı.

10' Kaan Ayhan'ın Barış Alper'e uzun pası doğrudan dışarı gitti. Taç Başakşehir'in.

9' Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından denediği şut yandan auta gitti.

6' Karşılaşma oldukça yüksek tempoda başladı.

5' Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu topu istediği gibi kontrol edemeyince Başakşehir savunması araya girdi.

4' Galatasaray karşılaşmaya ön alanda baskıyla başladı.

2' Mertens sarı kart gördü.

1' Maç başladı...