Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Antalyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Antalyaspor maçı 4-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Antalyaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Antalyaspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.