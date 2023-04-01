Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'ler, kadrolar!

Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'ler, kadrolar!

GALATASARAY - ADANA DEMIRSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Karşılaşmada yer alması beklenen muhtemel 11 kadrosu şu şekilde;

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

2 Leo Dubois

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

10 Dries Mertens

26 Milot Rashica

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

53 Barış Alper Yılmaz

99 Mauro Icardi

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Güler

22 Jonas Svensson

45 Mert Çetin

11 Babajide Akintola

17 Badou Ndiaye

20 Emre Akbaba

26 Yusuf Sarı

77 Kevin Rodrigues

90 Benjamin Stambouli

29 Cherif Ndiaye