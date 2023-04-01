Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'ler, kadrolar!
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Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'ler, kadrolar!
Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Adana Demirspor muhtemel 11'ler, kadrolar!
GALATASARAY - ADANA DEMIRSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
Karşılaşmada yer alması beklenen muhtemel 11 kadrosu şu şekilde;
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
2 Leo Dubois
23 Kaan Ayhan
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
10 Dries Mertens
26 Milot Rashica
27 Sergio Oliveira
7 Kerem Aktürkoğlu
53 Barış Alper Yılmaz
99 Mauro Icardi
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Güler
22 Jonas Svensson
45 Mert Çetin
11 Babajide Akintola
17 Badou Ndiaye
20 Emre Akbaba
26 Yusuf Sarı
77 Kevin Rodrigues
90 Benjamin Stambouli
29 Cherif Ndiaye