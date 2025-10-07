Gabriel Sara Suriye Milli Takımı'nda oynayabilir

Süper Lig devi Galatasaray'ın dikkat çeken isimlerinden Gabriel Sara hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Anne tarafından Suriye asıllı olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcunun, Suriye Milli Takımı'ndan davet aldığı öne sürüldü. Brezilya dışında farklı bir milli takım forması giyme hakkına sahip olan Sara'nın, bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

KARAR VERMEK İÇİN ZAMAN İSTEDİ"

Ortaya çıkan iddialara göre Suriye Futbol Federasyonu, yıldız oyuncuya resmi bir çağrıda bulundu. Sara'nın ise bu teklife hemen yanıt vermeyip, karar vermek için zaman istediği belirtildi. Suriye basını, Gabriel Sara'nın bu kararı verirken hem ailesi hem de Galatasaray yönetimiyle görüşeceğini yazdı.

GALATASARAY CEPHESİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Sarı-kırmızılı kulüp, şu ana kadar iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Teknik heyet ve yönetimin, oyuncunun milli takım tercihine saygı duyacağı ancak mevcut performansına odaklanmasını beklediği ifade ediliyor.

GABRIEL SARA'NIN KARİYERİ

Brezilya doğumlu olan Gabriel Sara, futbola Sao Paulo altyapısında başladı. 2024 yazında Norwich City'den Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kısa sürede takıma uyum sağlayarak taraftarın sevgisini kazandı. Bu sezon tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Sara, Galatasaray'ın orta sahadaki kilit isimlerinden biri haline geldi.