Futbol Dünyası Yasta: Arsenal’ın Efsane Kalecisi Alex Manninger Hayatını Kaybetti

Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan, Juventus ve Liverpool gibi devlerin kalesini koruyan Avusturyalı file bekçisi, memleketi Avusturya’da geçirdiği feci bir trafik kazası sonucu 48 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yerel polis kaynaklarından alınan bilgilere göre kaza, Avusturya’nın Nussdorf am Haunsberg bölgesinde meydana geldi. Manninger’ın kullandığı aracın, kontrolsüz bir hemzemin geçitte trenle çarpışması sonucu meydana gelen olay, spor camiasında büyük bir şok etkisi yarattı.

20 yıllık profesyonel kariyerine sığdırdığı başarılar ve örnek profesyonelliği ile tanınan Manninger, sadece bir sporcu değil, aynı zamanda ülkesi için bir futbol elçisiydi.

Highbury’nin Unutulmaz Kahramanı

Arsenal YıllarıAlex Manninger, 1977 yılında Salzburg’da dünyaya geldi. Henüz 20 yaşına basmadan bir gün önce, 1997 yılında efsanevi teknik direktör Arsène Wenger tarafından keşfedilerek Arsenal’a transfer edildi.

O dönem efsane kaleci David Seaman’ın yedeği olarak Londra’ya gelen Manninger, kısa sürede İngiliz futbol tarihine adını altın harflerle yazdıracaktı.

Manninger’ın kariyerindeki en parlak dönem, Arsenal’ın 1997-98 sezonunda hem Premier Lig’i hem de FA Cup’ı kazandığı "Double" (Çifte Kupa) başarısıydı.

Seaman’ın sakatlandığı kritik bir dönemde kaleyi devralan genç Avusturyalı, üst üste 6 maçta kalesini gole kapatarak Manchester United ile girilen şampiyonluk yarışında kilit rol oynadı.

Özellikle Old Trafford’da alınan 1-0’lık galibiyette sergilediği performans, Arsenal taraftarlarının zihninde ölümsüzleşti. O sezon sadece 7 maça çıkmış olmasına rağmen, sergilediği üstün gayret nedeniyle federasyon tarafından özel bir izinle kendisine şampiyonluk madalyası takdim edildi.

Avrupa Devlerinde Geçen Bir ÖmürLondra’daki dört başarılı sezonun ardından rotasını İtalya’ya kıran Manninger; Fiorentina, Torino, Bologna, Siena ve son olarak İtalyan devi Juventus’ta forma giydi. Serie A’nın zorlu atmosferinde "güvenilir el" olarak nam salan tecrübeli eldiven, Juventus ile lig şampiyonluğu sevinci yaşayarak kariyerine bir başka büyük kupa daha ekledi.

Avusturya Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimlerinden biri olan Manninger, 33 kez milli formayı terletti. 1998 Dünya Kupası ve Euro 2008 kadrolarında yer alarak ülkesini en üst düzeyde temsil etti. Kariyerinin son demlerinde Almanya’da Augsburg formasıyla harikalar yaratan kaleci, 2017 yılında Liverpool’da kısa süreli bir serüvenin ardından 40 yaşında eldivenlerini astı.

Sahadan Sonraki Hayatı

Bir Zanaatkarın DönüşüFutbolu bıraktıktan sonra spot ışıklarından uzak bir hayatı tercih eden Manninger, asıl mesleği olan marangozluğa geri dönmüştü.

Avusturya’da ev restorasyonu yapan bir işletme kuran eski kaleci, yeşil sahalardaki disiplinini ve titizliğini inşaat sektörüne taşımıştı.

Çevresinde alçakgönüllülüğü ve çalışkanlığı ile bilinen Manninger, futbol sonrası kurduğu bu sakin hayatla da takdir topluyordu.

Camialardan Taziye Mesajları YağıyorVefat haberinin ardından eski kulüpleri ve futbol dünyasının önde gelen isimleri taziye mesajları yayınladı:Arsenal FC: "Eski kalecimiz Alex Manninger’ın trajik vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Huzur içinde uyu Alex."Juventus: "Bugün çok üzücü bir gün. O sadece harika bir sporcu değil, nadir bulunan değerlere sahip bir adamdı: Mütevazı, sadık ve profesyonel."Piers Morgan: "Avusturya’dan korkunç bir haber.

Alex Manninger sadece 48 yaşında hayata veda etti. Ne büyük bir trajedi."Avusturya Futbol Federasyonu Direktörü Peter Schöttel ise Manninger’ı şu sözlerle andı: "Uluslararası kariyeriyle standartları belirleyen, genç kalecilere ilham veren bir elçiydi.

Sükuneti ve güvenilirliği asla unutulmayacak."Alex Manninger, futbol tarihine sadece kurtarışlarıyla değil, karakteriyle de iz bırakmış bir figür olarak hatırlanacak. Toprağı bol olsun.