Avrupa'da UEFA ve global maçlarda FIFA üyesidir. Takımın renk ve şekilleri iki ulusal sembole atıfta bulunur: Fransa bayrağı'ndaki kırmızı-beyaz-mavi renkler ve Galya horozu (coq gaulois). Takım, halk arasında Les Bleus (Horozlar) olarak bilinir. İç saha maçlarını Saint-Denis'deki Fransa Stadyumu'nda oynar ve Clairefontaine-en-Yvelines'deki Clairefontaine'de antrenman yaparlar.Fransa sembolü neden horozdur?

FRANSA SEMBOLÜ NEDEN HOROZDUR?

Horoz, Fransız halkının özünü oluşturan ve çok eskilere dayanan Galyalılar'ın bir simgesiydi. Dilbilimciler, antik Galya şehrinden gelen yavru horoz anlamındaki kelimenin evrilmesiyle oluştuğuna inanıyor. Fransızların düşmanları genellikle bu simgeyi halkı kızdırmak için kullanıyordu.