Üye Girişi
Haberler

Fransa sembolü neden horozdur?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa millî futbol takımı uluslararası erkek millî futbol maçlarında Fransa'yı temsil eden millî futbol takımıdır. Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından yönetilmektedir. Peki, Fransa sembolü neden horozdur?

Avrupa'da UEFA ve global maçlarda FIFA üyesidir. Takımın renk ve şekilleri iki ulusal sembole atıfta bulunur: Fransa bayrağı'ndaki kırmızı-beyaz-mavi renkler ve Galya horozu (coq gaulois). Takım, halk arasında Les Bleus (Horozlar) olarak bilinir. İç saha maçlarını Saint-Denis'deki Fransa Stadyumu'nda oynar ve Clairefontaine-en-Yvelines'deki Clairefontaine'de antrenman yaparlar.Fransa sembolü neden horozdur?

FRANSA SEMBOLÜ NEDEN HOROZDUR?

Horoz, Fransız halkının özünü oluşturan ve çok eskilere dayanan Galyalılar'ın bir simgesiydi. Dilbilimciler, antik Galya şehrinden gelen yavru horoz anlamındaki kelimenin evrilmesiyle oluştuğuna inanıyor. Fransızların düşmanları genellikle bu simgeyi halkı kızdırmak için kullanıyordu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Futbol Fransa Gündem Kültür Sanat Spor Dünya Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title