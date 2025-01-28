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Florya Suyu nerede satılıyor, kaç TL?

Florya Suyu nerede satılıyor, kaç TL?
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Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği "Florya'nın Suyu" projesi, kulübün ekonomik anlamda sürdürülebilirlik vizyonuna uygun olarak hayata geçirildi. Süper Lig lideri Galatasaray, Sultan Su ile yaptığı iş birliği sayesinde hem sahada hem de ticari alanda başarısını pekiştirmeye devam ediyor. "Florya'nın Suyu" adıyla tanıtılan ürün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen lansmanda kamuoyuna duyuruldu. Florya Suyu nerede satılıyor, kaç TL?

Galatasaray, Türk futbolunda sıradan sponsorluk modellerinin ötesine geçen bu yenilikçi proje ile dikkat çekiyor. "Florya'nın Suyu" sayesinde kulüp, yalnızca sponsorluk geliri sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ürün satışlarından pay alarak ekonomik gelirlerini çeşitlendirecek. Florya Suyu nerede satılıyor, kaç TL?

FLORYA'NIN SUYU: GALATASARAY RUHU ŞİŞELENDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, lansman sırasında yaptığı konuşmada projeye dair detaylı bilgiler verdi. Yelkencioğlu, "Galatasaray ruhunu simgeleyen 'Florya'nın Suyu', artık taraftarlarımızın hayatında da yer alacak. Bugüne kadar 'Florya suyunda ne var?' sorusu bir espri konusu olmuştu. Şimdi bu sorunun cevabını herkes deneyimleme şansı bulacak" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN YENİ GİRİŞİMİ SATIŞTA

Sarı-kırmızılı kulüp, Sultan Su iş birliğiyle geliştirdiği "Florya'nın Suyu"nu piyasaya sundu. Taraftarların günlük yaşamında Galatasaray'a olan bağlılıklarını artırmayı hedefleyen bu özel ürün, aynı zamanda kulübün ekonomik gücünü destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ürünün satışından elde edilecek gelir, Galatasaray'ın ekonomik sürdürülebilirlik projelerinin bir parçası olacak.

Florya Suyu nerede satılıyor, kaç TL?

FLORYA SUYUNUN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Adını Galatasaray'ın sembol tesislerinden alan "Florya'nın Suyu", yıllardır espri konusu olan "Florya'nın suyunda ne var?" sorusuna yanıt niteliği taşıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin efsanevi havasını ve Galatasaray aidiyetini yansıtan bu ürün, kulüp tarihindeki esprili bir anıyı gerçeğe dönüştürüyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yelkencioğlu, "Takımımıza katılan futbolcuların kısa sürede büyük bir aidiyet geliştirmesi, yıllardır Florya'nın suyuna atfedilmişti. Bugün bu espri gerçek oldu ve artık herkes Florya'nın suyunun sırrını deneyimleyebilecek" sözleriyle projeyi özetledi.

FLORYA SUYU NEREDEN ALINIR?

"Florya'nın Suyu", Galatasaray Store mağazalarında ve anlaşmalı satış noktalarında taraftarlarla buluşuyor. Proje, kulüp ile taraftar arasındaki bağı güçlendiren özel bir ürün olmanın yanı sıra, Galatasaray'a ekonomik katkı sağlayan bir girişim olarak da ön plana çıkıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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