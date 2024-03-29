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Filizlenmiş patates yenir mi? Filizlenmiş patates zararlı mı?

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Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız patatesler, sağlığımız açısından önemli bir besin kaynağıdır. Ancak zaman zaman evimizde bekleyen patateslerin filizlenmesiyle karşılaşabiliriz. Peki, bu durumda ne yapabiliriz? Filizlenmiş patates yenir mi? Filizlenmiş patates zararlı mı? Detaylar haberimizde...

FİLİZLENMİŞ PATATES YENİR Mİ?

Filizlenmiş patateslerin tüketimi genellikle önerilmez. Patates filizleri, patatesin içindeki solanin adlı bir kimyasalın artmasına neden olabilir. Solanin, insan sağlığına zarar verebilen bir madde olarak bilinir. Bu nedenle, filizlenmiş patateslerin içerdikleri solanin sebebiyle tüketilmemesi önemlidir.

Filizlenmiş patates yenir mi? Filizlenmiş patates zararlı mı?

FİLİZLENMİŞ PATATES ZARARLI MI?

Patates filizleri, patatesin içindeki solanin adlı bir kimyasalın artmasına neden olabilir. Yüksek miktarlarda solanin tüketimi baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ishal gibi semptomlara neden olabilir. Filizlenmiş veya yeşil patateslerin temizlenip güvenli hale getirilmesi mümkün değildir. Bu tür patatesleri tüketmekten kaçınıp, sağlıklı ve taze patatesleri tercih etmek daha güvenlidir.

PATATESLERİN FİLİZLENMEMESİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Patatesin filizlenmemesi için alabileceğiniz önlemler ise şu şekilde:

  • Patatesleri serin, kuru ve karanlık bir yerde saklamak filizlenmeyi önleyebilir. İdeal saklama koşulları, 7-10°C sıcaklıkta ve yüksek nem olmayan bir ortamdır.
  • Patatesleri güneş ışığından uzak bir yerde saklamak önemlidir. Güneş ışığı, patatesin üzerindeki yeşil renklenmeyi artırabilir ve solanin miktarını artırabilir.
  • Patatesleri başka meyve ve sebzelerle aynı ortamda tutmayın.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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