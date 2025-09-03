2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda heyecan dorukta! Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD'yi geçip yarı final için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Filenin Sultanları yarı final rakibi kim? Milli voleybol takımı ABD'yi yenerse rakibi kim olacak?

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Türkiye'nin başarılı kadın voleybol takımı, çeyrek finalde zorlu rakip ABD karşısında sahaya çıkacak. Filenin Sultanları, ABD'yi mağlup etmeleri halinde yarı finalde Hollanda ile Japonya arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak. Bu mücadele, 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek ve turnuvanın en kritik anlarından biri olacak.

Rakiplerin her ikisi de güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Hollanda, disiplinli oyunu ve hızlı hücumlarıyla tanınıyor. Japonya ise teknik becerisi ve etkili savunmasıyla rakiplerini zorluyor. Türkiye, yarı finalde bu iki güçlü takımdan biriyle karşılaşarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmayı hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ HANGİ TAKIM?

Yarı final aşamasına geçmek için Türkiye'nin önünde sadece ABD engeli bulunuyor. ABD'yi eleyen Filenin Sultanları, yarı finalde Hollanda-Japonya maçının kazananıyla kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın sonucu, şampiyonluk mücadelesinin seyrini belirleyecek.

2025 Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda Hollanda ve Japonya maçının galibi, güçlü ve teknik kapasitesi yüksek bir takım olarak yarı finalde Türkiye'nin rakibi olacak. Bu yüzden her iki takım da merakla takip ediliyor ve maç günleri yaklaştıkça heyecan giderek artıyor.

TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol severlerin büyük ilgisini çeken Türkiye - ABD çeyrek final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Türkiye'nin önde gelen spor yayıncısı olarak şampiyonanın en kritik maçlarını seyirciyle buluşturuyor.

TRT 1'de yayınlanacak bu mücadele, milyonlarca voleybolseverin ekran başına kilitlenmesini sağlayacak. TRT 1'in yüksek kaliteli canlı yayını sayesinde maç anbean takip edilebilecek, heyecan her saniye hissedilecek.

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile ABD arasında oynanacak 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 16.30'da başlayacak. Bu saat, voleybol tutkunlarının ajandalarına not alması gereken kritik bir zaman dilimi.

Özellikle Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak olan bu mücadele, günün en çok beklenen karşılaşmalarından biri olacak. Taraftarlar ve spor yorumcuları, maç saatine kadar takımların son durumlarını yakından takip ediyor.