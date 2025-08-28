Filenin Sultanları Slovenya maçı ne zaman? Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, son 16 turu heyecanına hazır! Grup etabının ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0'lık net bir skorla geçen milliler, son 16 turuna adını yazdırdı. Türkiye, bu turda Kanada ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12:00'de karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları'nın bir sonraki rakibi ise D Grubu ikincisi Slovenya oldu. Millilerimiz, zorlu mücadelede bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Türkiye-Slovenya voleybol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

İspanya ve Bulgaristan'ın ardından Kanada'yı da set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu. Türkiye, 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Bu turu da geçen Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Son 16 turu karşılaşmaları 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında oynanacak; çeyrek finaller ise 3-4 Eylül'de gerçekleşecek. Yarı finaller, final ve üçüncülük maçları ise turnuvanın son günlerine denk gelecek ve şampiyon 7 Eylül'de belli olacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları, son 16 turunda 1 Eylül Pazartesi günü önemli bir mücadeleye çıkıyor. Türkiye, Bangkok'ta oynanacak karşılaşmada D Grubu'nun ikinci sırasında yer alan Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu bu karşılaşma, Türkiye saati ile TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve milyonlarca voleybolsever heyecan dolu anları ekran başından takip edecek. Filenin Sultanları, bu kritik maçta başarılı bir performans sergileyerek turnuvadaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Slovenya arasındaki son 16 turu mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta oynanacak. Ancak, karşılaşmanın kesin saati henüz netleşmedi. Türkiye saatiyle ne zaman başlayacağı ilerleyen günlerde açıklanacak olan bu önemli karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın turnuvadaki başarılı serisini sürdürmek için vereceği mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. Müsabakanın saati belli olur olmaz, taraftarlar karşılaşmayı ekran başından canlı takip edebilecek.

2025 DÜNYA KADINLAR VOLEVBOL ŞAMPİYONASI'NDA GRUPLAR