Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu! Türkiye-Brezilya maç özeti nedir? A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda?

Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu ve A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda olduğu sık sık araştırılıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir...

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı

Melissa Vargas

Libero

Gizem Örge

+1 Oyuncu

Beyza Arıcı

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