Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu! Türkiye-Brezilya maç özeti nedir? A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya mücadelesi için Brezilya ile karşılaşıyor. 'Filenin Sultanları' olarak bilinen ekip, bu önemli maçla birlikte tüm Türkiye'nin gözleri üzerinde olacak. Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Brezilya maç özeti nedir? A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda?
Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu ve A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda olduğu sık sık araştırılıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir...
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Smaçörler
Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı
Melissa Vargas
Libero
Gizem Örge
+1 Oyuncu
Beyza Arıcı
#TeamTürkiye pic.twitter.com/cxrUECl18c— Gençlik ve Spor Bakanlığı ???? (@gencliksporbak) August 10, 2024