Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi!
Voleybolun zirvesinde yer alan Filenin Sultanları'nın 2. hafta maç takvimi duyuruldu. Heyecanla beklenen maçların programı, voleybolseverlerin yoğun ilgisine neden oldu. Takımların performansları ve maç sonuçları merakla bekleniyor.
İlk haftayı namağlup tamamlayan milli takımımız, İstanbul'daki maçlarda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu nedenle Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi, hem seyirciler hem de spor basını tarafından yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılı maç programı…
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Millilerimiz maç programı şu şekilde:
1.Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran
06.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye