Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi!

Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi!
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Voleybolun zirvesinde yer alan Filenin Sultanları'nın 2. hafta maç takvimi duyuruldu. Heyecanla beklenen maçların programı, voleybolseverlerin yoğun ilgisine neden oldu. Takımların performansları ve maç sonuçları merakla bekleniyor.

İlk haftayı namağlup tamamlayan milli takımımız, İstanbul'daki maçlarda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu nedenle Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi, hem seyirciler hem de spor basını tarafından yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılı maç programı…

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Millilerimiz maç programı şu şekilde:

1.Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran

06.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran

11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran

14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

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