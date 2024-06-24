File Market'te nakit ödeme geçiyor mu? Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan BİM'in bünyesinde bulunan File Market'in bazı mağazalarına yerleştirdiği tabelalar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medyada gündem olan konu sonrası File Market'te nakit ödeme geçiyor mu, kartsız ödeme yapılabiliyor mu merak edildi. Detaylar!

FİLE MARKET'TE NAKİT GEÇİYOR MU?

BİM'in bünyesinde bulunan File Market'in bazı mağazalarına yerleştirilen tabelalar tartışma yarattı. İnternete düşen fotoğraflarda yer alan duyuru tabelasında "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR OLUMLU BULAN DA

File Market'in bazı mağazalarında 8 Temmuz itibarıyla başlayacak uygulama kimi vatandaşların hoşuna giderken kimilerinin ise tepkisini çekti.

"UYGULAMA ANKARA'DAKİ 3 MAĞAZAMIZ ÖZELİNDE"

File Market Genel Müdürlüğü'nden Haberler.com'a yapılan açıklamada; FİLE olarak, değerli müşterilerimizin gıda, kişisel bakım ve ev temizliği ihtiyaçlarını en iyi kalitede ve yüksek standartlarda karşılarken, ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını da yakından takip ediyoruz. Bu sayede her gün daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabiliyoruz. Bahsi geçen uygulamamız şu anda sadece, uzun zamandır ziyaretçileri tarafından %95 ve üstü oranlarda kartla ödeme tercih edilen Ankara'daki 3 mağazamız özelindedir. Bu mağazalardaki müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerden hareketle, yine mevcut ödemelerdeki kart kullanım oranının çok yüksek olduğu bazı diğer mağazalarımızda da bu uygulamaya geçilecektir. Sadece banka ve kredi kartı kullanımının çok yüksek oranda tercih edildiği mağazalarımızda başlattığımız bu uygulama ile amacımız, müşterilerimize daha hızlı bir kasa deneyimi ve daha konforlu bir alışveriş imkanı sunmaktır" ifadeleri yer aldı.