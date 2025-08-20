FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimi!

FIFA Dünya Kupası heyecanı yeniden başlıyor. Bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek olan turnuvada önemli kural değişiklikleri de uygulanacak. Kalecilerin zaman geçirmesini engellemek amacıyla yeni bir uygulama devreye alınırken, takımlar 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Turnuva boyunca toplamda 1 milyar dolarlık ödül dağıtılacak olması ise organizasyonu her zamankinden daha rekabetçi hâle getiriyor. Peki, FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek olması nedeniyle büyük bir ilke sahne olacak. Grup maçları, 11–27 Haziran tarihleri arasında ev sahibi 16 şehrin tamamında oynanacak. 28 Haziran–3 Temmuz arasında oynanacak son 32 turu mücadeleleri, Guadalajara ve Philadelphia hariç tüm şehirlerde yapılacak. Son 16 turuna ise 4–7 Temmuz arasında Vancouver, Seattle, Meksiko, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia ve New York/New Jersey ev sahipliği yapacak. Çeyrek final karşılaşmaları 9–11 Temmuz tarihlerinde Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston'da; yarı finaller ise 14–15 Temmuz'da Dallas ve Atlanta'da oynanacak. Üçüncülük maçı 18 Temmuz'da Miami'de, büyük final ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 82.500 kişilik MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENECEK?

Futbol tutkunları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm heyecanını TRT ekranlarından canlı yayınlarla takip etme imkânı bulacak.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin sayısı netleşmeye başladı. Son gelişmelerle birlikte, turnuvada yer alması kesinleşen takım sayısı 11'e yükseldi. Avustralya'nın ardından Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin gibi güçlü futbol ülkeleri de finallerde mücadele etme hakkı kazandı. Yeni formatıyla dikkat çeken 2026 Dünya Kupası, bu kez 32 takım yerine 48 takımın katılımıyla düzenlenecek. Takımlar, 12 gruba ayrılacak ve turnuva boyunca toplam 104 maç oynanacak. Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan 24 takımın yanı sıra, en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna yükselerek eleme aşamasında yoluna devam edecek.