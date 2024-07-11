FIFA cezasını Tete mi ödeyecek Galatasaray mı ödeyecek? 2.5 milyon euro cezayı kim ödeyecek?

FIFA cezasını Tete mi ödeyecek? FIFA, Shakhtar Donetsk'ın Tete transferinden dolayı aleyhine dava açtığı Galatasaray hakkında kararını verdi. FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e faiziyle birlikte yaklaşık 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi. Peki, FIFA cezasını Tete mi ödeyecek Galatasaray mı ödeyecek? 2.5 milyon euro cezayı kim ödeyecek? İşte Galatasaray FIFA'dan neden ceza aldı? İşte Tete transfer cezası hakkında detaylar haberimizde...

FIFA CEZASINI KİM ÖDEYECEK?

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e faiziyle birlikte yaklaşık 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamayla bu kararın kesinleşmesi halinde yapılan anlaşma gereği bu cezayı Brezilyalı futbolcunun ödeyeceğini açıkladı. Ukrayna ekibi, 24 yaşındaki oyuncunun savaşı gerekçe göstererek transfer olmasının ardından Galatasaray aleyhine dava açmıştı.

GALATASARAY VE TETE NE KADAR CEZA ALDI?

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e yaklaşık 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

CEZAYI TETE Mİ ÖDEYECEK?

Galatasaray, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2.389.776,24 euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2.389.776,24 Euro'nun 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e (Tete'ye) rücu edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

TETE TRANSFER OLAYI NE?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.