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Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ

Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ
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Fethiyespor ve Düzce Cam Düzcespor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın ne zaman yapılacağı ve şifresiz olup olmadığı futbol severler tarafından sorgulanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı belli oldu. Fethiyespor ile Düzce Cam Düzcespor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayın bilgileri, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu önemli karşılaşma, her iki takımın da ligdeki konumunu etkileyebilecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Peki, Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi?

FETHİYESPOR- DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fethiyespor, Düzce Cam Düzcespor'u ağırlayacak. Mücadele, 8 Ekim Salı günü saat 19.00'da Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak.
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Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ

FETHİYESPOR- DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor- Düzce Cam Düzcespor arasında oynanacak olan kupa maçı A Spor'da ekranlara gelecek.

A SPOR CANLI YAYIN İLE SPORDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

A Spor canlı yayın linki ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarını izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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