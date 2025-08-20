Feridun Geçgel, uzun süredir Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü'nde Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini resmi olarak açıkladı. Bu ani karar, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında büyük bir merak ve spekülasyonlara yol açtı. Feridun Geçgel ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Feridun Geçgel kimdir? Feridun Geçgel kaç yaşında, nereli?

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Feridun Geçgel, 1970 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Lise eğitiminden sonra iş hayatına atıldı ve elektrik malzemeleri alanında faaliyet gösteren Özgüney Elektrik A.Ş.'yi kurdu. Daha sonra işlerini büyüterek transformatör sektörüne yöneldi. 2005'te ailesiyle birlikte ASTOR Transformatör Şirketi'ni satın alarak İstanbul'a taşındı ve üretime başladı. 2015 yılında Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu ve şirketin merkezi Ankara'ya taşındı. Feridun Geçgel, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak Astor Enerji'yi önemli bir piyasa değerine ulaştırdı.

FERİDUN GEÇGEL KAÇ YAŞINDA?

Feridun Geçgel, 1970 yılında dünyaya geldi ve 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. İş dünyasındaki başarılı kariyeriyle tanınan Geçgel, özellikle enerji sektöründe önemli projelere imza atmıştır. Ankara merkezli Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyet gösteren Geçgel, girişimcilik alanındaki tecrübesiyle Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer alıyor.

FERİDUN GEÇGEL NERELİ?

Feridun Geçgel, 1970 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu şehirde başlayan yaşamı ve eğitim sürecinin ardından iş hayatına atılan Geçgel, özellikle enerji sektöründe gösterdiği başarılarla adını duyurmuştur. Şanlıurfa kökeni, onun iş dünyasındaki güçlü duruşuna ve vizyonuna önemli katkılar sağlamıştır.

FERİDUN GEÇGEL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Feridun Geçgel, MKE Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu olarak yaptığı fedakarlıklara rağmen, son gelişmeler ve alınan sonuçlar nedeniyle görevinden istifa etti. Geçgel, yaptığı açıklamada, kulüp için büyük emek sarf ettiğini ve karşılık beklemeden çalıştığını belirtti. İstifasına rağmen Ankaragücü'ne bağlılığının devam edeceğini ve kulübe destek vermeye devam edeceğini ifade etti.