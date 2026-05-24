Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı

Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında Aston Villa, geriye düştüğü maçta Manchester City'i deplasmanda 2-1 yendi ve Premier Lig'i dördüncü sırada bitirdi. Böylece Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu'na yükselmesi durumunda seri başı olacak.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi Aston Villa, 2-1 kazandı.

ASTON VILLA GERİDEN GELİP KAZANDI

Manchester City, 23. dakikada Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı. İkinci yarıda geri dönen Aston Villa, Ollie Watkins'in 47 ve 61. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

EFSANELERE VEDA EDİLDİ

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola ile birlikte Bernardo Silva ve John Stones, kulüpteki son maçlarına çıktı.

ASTON VILLA LİGİ DÖRDÜNCÜ TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Manchester City, 78 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Aston Villa, ligde dördüncü sırada yer aldı ve sezonu 65 puanla noktaladı.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLACAK

Aston Villa'nın ligi dördüncü sırada tamamlamasıyla birlikte Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu'na yükselmesi durumunda seri başı olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

