Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Zenit maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Zenit maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Zenit maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT 1 canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE ZENİT İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe11'i:

Zenit 11'i:

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Zenit, karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.