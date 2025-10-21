Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki kritik Stuttgart maçı için taraftarlar bilet detaylarını merakla bekliyordu. Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla bilet satış tarihlerini, fiyat aralıklarını ve geçerli satış kurallarını kamuoyuyla paylaştı.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Stuttgart karşılaşmasının biletleri, 21 Ekim Salı günü saat 12.00 itibarıyla ilk olarak Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere satışa açılacak. Bu gruptaki taraftarlar, kişi başı 2 adet bilet satın alabilecek. Aynı gün saat 18.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri için satışlar başlayacak ve bu grup üyeleri 1 adet bilet alabilecek.

Genel satışlar ise 22 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak. Tüm bilet satış işlemleri yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden yapılacak. Kulüp, satılan biletlerin transfere kapalı olacağını ve maça 24 saat kala dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kartı bulunmayan taraftarların bilet satın alamayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Fenerbahçe Stuttgart maçının bilet fiyatları, tribün konumuna göre farklı kategorilerde belirlendi. En uygun bilet, Kuzey - Spor Toto Tribünü için 950 TL olurken; en yüksek fiyatlı bilet, Fenerium Alt E Blok - Maraton Alt Adidas E Blok VIP kategorisinde 18.750 TL olarak açıklandı. Diğer tribün fiyatları ise 1.800 TL ile 6.200 TL arasında değişiyor.

Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünlerinde fiyatlar 1.800 TL'den başlayıp 2.850 TL'ye kadar çıkarken, Alt tribünlerde bu rakam 3.950 TL ile 6.200 TL aralığında seyrediyor. Kulüp, bilet satışlarının sadece çevrim içi olarak yapılacağını ve hiçbir kanal üzerinden elden satış gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.