Haberler

Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında, 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçın bilet satış programı ve fiyatları açıklandı. Peki, Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar...

Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki kritik Stuttgart maçı için taraftarlar bilet detaylarını merakla bekliyordu. Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla bilet satış tarihlerini, fiyat aralıklarını ve geçerli satış kurallarını kamuoyuyla paylaştı.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Stuttgart karşılaşmasının biletleri, 21 Ekim Salı günü saat 12.00 itibarıyla ilk olarak Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere satışa açılacak. Bu gruptaki taraftarlar, kişi başı 2 adet bilet satın alabilecek. Aynı gün saat 18.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri için satışlar başlayacak ve bu grup üyeleri 1 adet bilet alabilecek.

Genel satışlar ise 22 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak. Tüm bilet satış işlemleri yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden yapılacak. Kulüp, satılan biletlerin transfere kapalı olacağını ve maça 24 saat kala dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kartı bulunmayan taraftarların bilet satın alamayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Fenerbahçe Stuttgart maçının bilet fiyatları, tribün konumuna göre farklı kategorilerde belirlendi. En uygun bilet, Kuzey - Spor Toto Tribünü için 950 TL olurken; en yüksek fiyatlı bilet, Fenerium Alt E Blok - Maraton Alt Adidas E Blok VIP kategorisinde 18.750 TL olarak açıklandı. Diğer tribün fiyatları ise 1.800 TL ile 6.200 TL arasında değişiyor.

Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünlerinde fiyatlar 1.800 TL'den başlayıp 2.850 TL'ye kadar çıkarken, Alt tribünlerde bu rakam 3.950 TL ile 6.200 TL aralığında seyrediyor. Kulüp, bilet satışlarının sadece çevrim içi olarak yapılacağını ve hiçbir kanal üzerinden elden satış gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Türkiye'nin iki komşu ülkedeki görev süresi uzatıldı
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Susuzluk kaderleri oldu! Bursalıları çileden çıkaracak yeni karar
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi tarihlerinde ilk puanlarını kazandılar
Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden

Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden! Bir isim çok sürpriz
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.