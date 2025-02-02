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FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı şifresiz, HD izleme linki

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı şifresiz, HD izleme linki
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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı şifresiz, HD izleme linki! Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçının detayları merak ediliyor. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı CANLI izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte detaylar!

Futbolseverler, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını canlı izlemek için sabırsızlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak bu kritik karşılaşma, 2 Şubat 2025 Pazar günü saat 19:00'da Ü;lker Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe - Rizespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, HD izleme linki var mı? Tüm detaylar için yazımıza göz atın!

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşması, 2 Şubat 2025 Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

beIN Sports 1 kanalı, Türkiye'de ücretli bir platform üzerinden hizmet vermektedir ve şifresiz olarak izlenememektedir. Maçı izleyebilmek için beIN Sports aboneliğinizin olması gerekmektedir. Ayrıca, beIN CONNECT uygulaması üzerinden de maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

CANLI MAÇ İZLE

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