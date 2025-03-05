Fenerbahçe Rangers maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finale yükselmek için bu kritik mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Hem Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe hem de İskoç ekibi Rangers, turu geçmek adına sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Peki, Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe Rangers maçının muhtemel 11'leri kim? İşte, Fenerbahçe Rangers maçıyla ilgili tüm detaylar…

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele, 6 Mart 2025 Perşembe günü, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE RANGERS MAÇININ MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosunda, kalede İrfan Can Eğribayat yer alırken, defans hattında Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Filip Kostic'in görev yapması bekleniyor. Orta sahada Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'in oynaması öngörülürken, hücum hattında ise sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta Youssef En-Nesyri ve forvette Edin Dzeko forma giyecek.

Rangers'ın muhtemel 11'inde ise kalede Jack Butland, defans dörtlüsünde James Tavernier, Danilo Silva Dias, Robin Pröpper ve Rıdvan Yılmaz yer alacak. Orta sahada Hamza, Nicolas Raskin ve Diomande'nin görev yapması beklenirken, hücum hattında sağ kanatta Ianis Hagi, sol kanatta Cerny ve santrforda Cyriel Dessers forma giyecek.