Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Acun Ilıcalı, Survivor programında yaptığı açıklamayla maçın TV8'den şifresiz ve ücretsiz yayınlanacağını duyurdu. Maç, 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz ücretsiz bir şekilde izlenebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Böylece Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz bir şekilde ücretsiz olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk turda rakibine 3-2 mağlup oldu. Avrupa'da deplasman golü kuralı kalktığından Fenerbahçe'ye tur için iki farklı galibiyet yetecek. Sarı- lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Olympiakos her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan takım olacak.