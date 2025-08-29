Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe Mourinho açıklaması!

Güncelleme:
Fenerbahçe Mourinho dönemi resmen sona erdi. Kulüp, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını kamuoyuna duyurdu. Fenerbahçe Mourinho ayrılığı, taraftarlar ve futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Fenerbahçe Mourinho ile neden yollarını ayırdı?

Fenerbahçe Mourinho iş birliği, 2024-2025 sezonu için büyük umutlarla başlamıştı. Ancak sarı-lacivertli kulüp, sezonun henüz başında teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Fenerbahçe Mourinho sürecinin beklenenden kısa sürmesi futbol otoriteleri tarafından da sürpriz olarak değerlendirildi. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar...

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Jose Mourinho, Haziran 2024'te büyük bir törenle Fenerbahçe'nin başına getirilmişti. Avrupa'nın en tanınmış teknik adamlarından biri olan Mourinho'nun gelişi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ancak Fenerbahçe Mourinho birlikteliği, sadece birkaç aylık bir sürede sona ermiş oldu.

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.


Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

