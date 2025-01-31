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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe hangi takımlarla eşleşti?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe hangi takımlarla eşleşti?
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UEFA Avrupa Ligi Play off turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Bu önemli turda Fenerbahçe'nin hangi takımla eşleştiği merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin bu zorlu eşleşmesi, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün saat 15.00'de çekilecek kura ile belli olacak. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play off turu rakiplerinin kimler olacağı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe hangi takımlarla eşleşti? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün saat 15.00'de çekilecek kura ile belli olacak.

Temsilcilerimizin Play-Off turunu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Galatasaray: Tottenham, Manchester United

Fenerbahçe: Olympiakos, Rangers

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe hangi takımlarla eşleşti?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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