Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe hangi takımlarla eşleşti?

Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün saat 15.00'de çekilecek kura ile belli olacak. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play off turu rakiplerinin kimler olacağı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe hangi takımlarla eşleşti? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün saat 15.00'de çekilecek kura ile belli olacak.

Temsilcilerimizin Play-Off turunu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Galatasaray: Tottenham, Manchester United

Fenerbahçe: Olympiakos, Rangers