Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi? Szymanski Muslera'ya faul yaptı mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Galatasaray Fenerbahçe)?

Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi? Szymanski Muslera'ya faul yaptı mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Galatasaray Fenerbahçe)?

İLK 11'LER

Galatasaray ; Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sallai, Osimhen.

Fenerbahçe ; İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Maçın ilk yarısında bulduğu gol Szymanski Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

DENİZ ATEŞ BİTNEL

Deniz Ateş BİTNEL : Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Szymanski topa yükselseydi kaçınılmaz çarpışma olarak yorumlanırdı ama yükselmeyip ellerini kullanarak Muslera'ya müdahale ettiği için faul kararı ve gol iptali doğru!!!