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Fenerbahçe-Midtjylland maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Midtjylland maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe-Midtjylland maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Midtjylland maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Midtjylland bugün karşı karşıya geliyor. Midtjylland-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için heyecan giderek artıyor. Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Midtjylland maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Midtjylland karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, toplamda 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılması durumunda play-off aşamasına yükselme şansı elde edecek. Ancak mağlubiyet, Avrupa Ligi'ne veda anlamına gelecek.Fenerbahçe-Midtjylland maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Midtjylland maçı, 30 Ocak Perşembe saat 23:00 başlayacak.

Fenerbahçe-Midtjylland maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Midtjylland maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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