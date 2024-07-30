Fenerbahçe Lugano maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Lugano maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE - LUGANO MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI ÖZETİ

Fenerbahçe Lugano maç özetini maçın ardından TV8,5 kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Lugano maçı 1-0'lık Lugano üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMANDI?

Fenerbahçe Lugano maçı 30 Temmuz 2024 günü oynandı.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Lugano maçı canlı olarak EXXEN'den yayınlandı.