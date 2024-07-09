Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaşacak. FenerbahçeHajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇEHAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, buradaki üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.