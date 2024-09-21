Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu!

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FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kadıköy'de son düdük çaldı. Galatasaray 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Tempo seviyesi yüksek maçta gol perdesini 20. dakikada Torreira açtı. Durum 1-0 oldu.

Torreira'nın golünün şokunu atlatamayan Fenerbahçe, bu kez de 28. dakikada Mertens'in attığı golle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Okan Buruk'un öğrencileri bu kez de 59. dakikada yeni transfer Sara ile durumu 3-0'a getirdi.

DZKO PENALTIDAN ATTI

3-0 sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1 oldu.