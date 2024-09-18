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Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'de kimler olacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'leri!

Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'de kimler olacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'leri!
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak büyük derbi maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'de kimler olacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'leri!

Süper Lig 6. haftada oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'de kimler olacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'leri belli oldu mu?

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11'DE KİMLER OLACAK?

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynandı. İkinci derbiye ise 6. hafta ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan (Veya Jakobs), Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Sallai (veya Yunus), Osimhen

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi, Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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