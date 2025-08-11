Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rövanş maçı yayını!

Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda? sorusunun cevabı merak ediliyor. Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı, Fenerbahçe'nin Avrupa macerasında yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Peki, Fenerbahçe – Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte yanıtı…

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç şifreli olarak yayınlanacak. Yalnızca Exxen aboneleri tarafından izlenebilecek. Ulusal kanallarda şifresiz yayın yapılmayacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü TSİ 20:00'de Kadıköy'de oynanacak.