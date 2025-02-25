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Fenerbahçe'de kimler, hangi futbolcular PFDK'ya sevk edildi? Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğirbayat PFDK'ya sevk edildi mi?

Fenerbahçe'de kimler, hangi futbolcular PFDK'ya sevk edildi? Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğirbayat PFDK'ya sevk edildi mi?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi gereği PFDK'ya sevk edildi. Peki, Fenerbahçe'de kimler, hangi futbolcular PFDK'ya sevk edildi? Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğirbayat PFDK'ya sevk edildi mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğirbayat PFDK'ya sevk edildi mi? Fenerbahçe'de kimler, hangi futbolcular PFDK'ya sevk edildi?

FENERBAHÇE'DE KİMLER SEVK EDİLDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi. Tecrübeli teknik direktörün, Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın 41'inci maddesinden PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi OKAN ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü STEFANO RAPETTI'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü RICARDO MANUEL NUNES FORMOSINHO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC 'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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