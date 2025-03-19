Fenerbahçe, Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak

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Fenerbahçe, milli ara sonrası ligde 28 Mart Cuma günü Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Fas Milli Takımı'na giden En Nesyri ile Amrabat'ın Türkiye'ye dönüşünün 27 Mart Perşembe sabah saatlerini bulması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, Faslı yıldızların antrenman bile yapamadan kafileye dahil olması üzerine TFF'den maçın ertelenmesini isteyecek.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında c¸ok kritik 2 puan kaybeden Fenerbahçe, bir mac¸ eksikle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine du¨s¸müştü. milli ara sonra zorlu bir sürece girecek olan sarı-lacivertliler, TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.

FASLI YILDIZLARI GEÇ GELECEK

Teknik direkto¨r Jose Mourinho'nun oyun sisteminin iki o¨nemli ismi Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'yla iki o¨nemli mac¸a c¸ıkacak. 22 Mart'ta Nijer deplasmanında forma giyecek olan ikili, 26 Mart'ta Tanzanya mac¸ına c¸ıkacak. Bu kars¸ılas¸ma TSI· 00.30'da bas¸layacak. Fenerbahc¸e'nin Faslı yıldızları, gece gec¸ saatlerde uc¸agˆa binip, Tu¨rkiye'nin yolunu tutacak. Pers¸embe gu¨nu¨nün ilk ıs¸ıklarıyla I·stanbul'da olması beklenen iki futbolcu, idman bile yapamadan kafileyle Bodrum'a hareket edecek.

FENERBAHÇE'DEN ERTELEME BAŞVURUSU

Sözcü'nün haberine göre; yanlıs¸ fikstu¨r planlamasından dolayı federasyona bir hayli tepkili olan Fenerbahc¸e yo¨netimi, Bodrum FK mac¸ı ic¸in giris¸imlere bas¸lanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapmayı planlıyor.

BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lige tutunmak isteyen son haftaların formda takımı Bodrum FK ile 28 Mart Cuma gu¨nu¨ saat 20.30'da deplasmanda kars¸ılas¸acak.

Fenerbahçe, Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak
Kaynak: Haberler.com / Futbol
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Yeter ki Ali istesin, H.Osman hemen yapar, yapmazsa ayip olur.

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Haber YorumlarıGAGS:

e bu topçular milli maçlarda sakatlanırsa ne olacak ali? bu sefer de iyileşene kadar erteleme mi talep edeceksin? saçma sapan hareketler iyice okunu çıkardılar bu ligin!

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

kabul edersen tarafın netleşir o taraflı olduğunu gösterir

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Avrupa maçı oynasa tamam. Bunun derdi Beşiktaş Galatasaray maçından sonra oynamak. Eğer kabul görürse işlerine gelecek. Olmazsa TFF bak bizim talebimizi onaylamadı denecek. Bunlar her türlü Bizans oyunları peşindeler. Ama hep ilkleri kabul edilen Fenerbahçe. Bakalım Uşağınız TFF ne karar verecek

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

GS nin maç erteleme talebini reddetmiş ti TFF

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Haber YorumlarıMahmut Kurtay:

hele bir ertelesinler o zaman görürler anyayı konyayı

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