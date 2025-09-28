Haberler

Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Güncelleme:
Sarı-lacivertli fırtına Kadıköy'de esti! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında hem skoru hem oyunu domine etti. Maçta yaşanan kritik penaltı kararı, son dakikada gelen gol ve yıldızların performansı geceye damga vurdu. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve golleri!

Sarı-lacivertli fırtına Kadıköy'de esti! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında hem skoru hem oyunu domine etti. Maçta yaşanan kritik penaltı kararı, son dakikada gelen gol ve yıldızların performansı geceye damga vurdu. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve golleri haberimizde...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, etkili futbolunu skora da yansıtmayı başardı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Karşılaşmanın 33. dakikasında, Kenneth Paal'ın Dorgeles Nene'ye ceza sahasında yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Talisca, kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru 1-0 yaptı.

SZYMANSKI FİŞİ ÇEKTİ!

Maçın uzatma dakikalarında (90+2), Archie Brown'ın ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Szymanski, arka direkte bomboş pozisyonda topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0!

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ! (VİDEO)

Fenerbahçe, Süper Lig'deki çıkışını sürdürüyor.

Talisca ve Szymanski, galibiyetin mimarları oldu.

Antalyaspor'un savunmadaki bireysel hataları pahalıya patladı.

Fenerbahçe taraftarı, takımını coşkulu bir şekilde destekledi.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
500
