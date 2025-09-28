Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Sarı-lacivertli fırtına Kadıköy'de esti! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında hem skoru hem oyunu domine etti. Maçta yaşanan kritik penaltı kararı, son dakikada gelen gol ve yıldızların performansı geceye damga vurdu. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve golleri haberimizde...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, etkili futbolunu skora da yansıtmayı başardı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Karşılaşmanın 33. dakikasında, Kenneth Paal'ın Dorgeles Nene'ye ceza sahasında yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Talisca, kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru 1-0 yaptı.

SZYMANSKI FİŞİ ÇEKTİ!

Maçın uzatma dakikalarında (90+2), Archie Brown'ın ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Szymanski, arka direkte bomboş pozisyonda topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0!

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ! (VİDEO)

Fenerbahçe, Süper Lig'deki çıkışını sürdürüyor.

Talisca ve Szymanski, galibiyetin mimarları oldu.

Antalyaspor'un savunmadaki bireysel hataları pahalıya patladı.

Fenerbahçe taraftarı, takımını coşkulu bir şekilde destekledi.