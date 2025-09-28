Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Sarı-lacivertli fırtına Kadıköy'de esti! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında hem skoru hem oyunu domine etti. Maçta yaşanan kritik penaltı kararı, son dakikada gelen gol ve yıldızların performansı geceye damga vurdu. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Fenerbahçe - Antalyaspor maç özeti ve golleri!
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, etkili futbolunu skora da yansıtmayı başardı.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?
Karşılaşmanın 33. dakikasında, Kenneth Paal'ın Dorgeles Nene'ye ceza sahasında yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Talisca, kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru 1-0 yaptı.
SZYMANSKI FİŞİ ÇEKTİ!
Maçın uzatma dakikalarında (90+2), Archie Brown'ın ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Szymanski, arka direkte bomboş pozisyonda topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0!
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ! (VİDEO)
Fenerbahçe, Süper Lig'deki çıkışını sürdürüyor.
Talisca ve Szymanski, galibiyetin mimarları oldu.
Antalyaspor'un savunmadaki bireysel hataları pahalıya patladı.
Fenerbahçe taraftarı, takımını coşkulu bir şekilde destekledi.