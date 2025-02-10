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Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Anderlecht kadrosunda kimler var?

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu. Peki, Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Anderlecht kadrosunda kimler var?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçika ekibi Anderlecht oldu. Peki, Fenerbahçe Anderlechtmuhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Anderlechtkadrosunda kimler var?

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Anderlecht mücadelesi, 13 Şubat Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Anderlecht kadrosunda kimler var?

RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Belçika'da oynanacak rövanş mücadelesi ise 20 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko.

Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Anderlecht kadrosunda kimler var?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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