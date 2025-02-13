Fenerbahçe Anderlecht maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Anderlecht 11'ler! Fenerbahçe Anderlecht maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Anderlecht maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Anderlecht ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇ KADROSU

Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe muhtemel 11: İrfan Can, Mert Müldür, Amrabat, Skriniar, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Anderlecht muhtemel 11: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Hazard, Stroeykens, Verscharen, Huerta, Dolberg.

FENERBAHÇE ANDERLECHT İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe Anderlecht ilk 11'ler henüz açıklanmadı. 11'ler açıklandığında haberimizde yer alacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.