Discord'a erişim engeli kaldırıldı

Ünlü sosyal medya platformuna erişim engeli kaldırıldı
AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle

Fenerbahçe Anderlecht maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Anderlecht maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Anderlecht maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Anderlecht maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Anderlecht ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Fenerbahçe Anderlecht 11'ler! Fenerbahçe Anderlecht maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Anderlecht maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Anderlecht ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇ KADROSU

Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe muhtemel 11: İrfan Can, Mert Müldür, Amrabat, Skriniar, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Anderlecht muhtemel 11: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Hazard, Stroeykens, Verscharen, Huerta, Dolberg.

FENERBAHÇE ANDERLECHT İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe Anderlecht ilk 11'ler henüz açıklanmadı. 11'ler açıklandığında haberimizde yer alacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Avukatları karşısında görünce cinnet geçirdi!
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
img

Artık sahadan çekilmek mucize olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.