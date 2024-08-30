Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Alanyaspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI İLK 11

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 11'i belli oldu:

Fenerbahçe'nin 11'i: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Corendon Alanyaspor'un 11'i: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Alanyaspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat 21.00'de başlayacak.