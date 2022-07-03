Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu?

Fenerbahçe'nin uzun süredir 28 şampiyonluk ve 5 yıldız için TFF'ye başvuruda bulunmasının ardından halen bir cevap alamamasına karşın Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından 5 yıldızlı profil fotoğraflarını paylaştı. Peki, Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu? Detayları haberimizde…

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz açıklamalarında bir sonraki sezondan itibaren formaların 5 yıldızlı olacağını açıkladı. Fenerium'da 5 yıldız logolu ürünleri satışa sunan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından da 5 yıldızlı logolarına yer verdi. Peki, Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu? İşte detaylar…

FENERBAHÇE 5 YILDIZ OLDU MU?

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki kupalarının da sayılması için TFF'ye yaptığı başvuru için yanıt bekleyen kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından 5 yıldızlı logoyu profil fotoğrafı yaptı, ancak Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunun bir resmiyeti bulunmamaktadır.

PROFİL FOTOĞRAFLARI DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten gece yarısı beklenmedik bir 5 yıldız hamlesi geldi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Ali Koç Gündem Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title