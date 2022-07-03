Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz açıklamalarında bir sonraki sezondan itibaren formaların 5 yıldızlı olacağını açıkladı. Fenerium'da 5 yıldız logolu ürünleri satışa sunan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından da 5 yıldızlı logolarına yer verdi. Peki, Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu? İşte detaylar…

FENERBAHÇE 5 YILDIZ OLDU MU?

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki kupalarının da sayılması için TFF'ye yaptığı başvuru için yanıt bekleyen kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından 5 yıldızlı logoyu profil fotoğrafı yaptı, ancak Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunun bir resmiyeti bulunmamaktadır.

PROFİL FOTOĞRAFLARI DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten gece yarısı beklenmedik bir 5 yıldız hamlesi geldi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.