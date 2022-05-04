FED faiz yükseltirse altın ne olur? ABD Merkez Bankası (FED) iki gün süren faiz kararı toplantısının ardından bugün açıklama yapacak. Faiz kararı öncesi altın piyasasında gözler FED'in faiz kararına çevrildi. Faiz artırımı kararı çıkması beklenen açıklama öncesi vatandaşlar FED faiz yükseltirse altın ne olur? FED faiz artırırsa altın ne olur, düşer mi yükselir mi? FED faiz yükseltirse altın düşer mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, FED faizi yükseltirse altın ne olur? İşte yanıtı...

FED FAİZ YÜKSELTİRSE ALTIN NE OLUR?

FED faiz yükseltirse altına etkisi, dolara etkisi üzerinden de açıklanabilir. Çünkü; petrol ve altın gibi değerli emtialar dolara endekslidir. Altının dolara endeksli olması nedeniyle altın fiyatları da dolara göre şekillenmektedir. Bu sebeple FED'in faiz yükseltme kararının altına etkisini, kararın dolara etkisi üzerinden inceleyelim:

FED'in faiz yükseltme kararı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar artış olacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır.

Hürriyet'in haberine göre, FED'in faiz yükseltme kararı alması durumunda, piyasadaki dolar miktarının azalacak olmasından dolayı dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacaktır. Dolardaki değer kazancıyla birlikte altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

PEKİ, FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl faiz oranının 6 kez daha artırılmasını öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 0,9'dan yüzde 1,9'a, 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 2,1'den yüzde 2,8'e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te yüzde 2,4'e çekildi

Böylece Fed'in tahminleri, bu yıl yapılacak 6 FOMC toplantısının her birinde faiz artırımına işaret etti.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 4'ten yüzde 2,8'e düşürülürken ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2 olarak korundu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

FED HAKKINDA

Merkez Bankaları Sistemi (İngilizce: Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

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