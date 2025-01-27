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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı FED faiz indirimi yapacak mı?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı FED faiz indirimi yapacak mı?
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Ocak ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, FED'in faiz kararını ve ekonomiye dair beklentilerini bekliyor.

FED'in faiz kararı, küresel piyasalarda büyük bir etkiye sahip olduğundan, yatırımcılar ve ekonomistler bu toplantının sonuçlarını merakla bekliyor. Özellikle enflasyon ve istihdam verileri, FED'in faiz politikalarını şekillendirmede kritik rol oynuyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı FED faiz indirimi yapacak mı? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının ilk faiz kararını 29 Ocak 2025 Çarşamba günü açıklayacak. Piyasalar, FED'in bu toplantıda alacağı faiz kararını ve gelecekteki para politikası yönlendirmelerini yakından takip ediyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı FED faiz indirimi yapacak mı?

OCAK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin beklentisi, FED'in bu toplantıda faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde. Ancak, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi beklentileri bulunuyor. Özellikle, 2025 yılı boyunca toplamda 50-75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği tahmin ediliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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