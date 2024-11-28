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FED FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanır?

FED FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanır?
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (FED) Kasım ayı için faiz kararı merakla bekleniyor. Bankanın bu ayki faiz kararını ne zaman açıklayacağı yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Peki, ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanır?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED), Aralık ayı toplantısında faiz oranlarına ilişkin önemli bir karar alacak. Bu karar, yalnızca ABD ekonomisi için değil, küresel piyasalarda da dalgalanmalara yol açabilecek önemde. Bu karar, sadece dolar ve altın piyasalarını değil, aynı zamanda Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik dengelerini de etkileyecek. Peki, FED bu toplantıda faizleri sabit tutarak piyasaları rahatlatacak mı, yoksa yeni bir artış kararıyla piyasalarda dalgalanmalara mı neden olacak? Peki, FED'in Kasım ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve piyasalar nasıl etkilenecek? İşte detaylar!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in faiz politikası, hem ABD'deki ekonomik koşullara hem de küresel ekonomik gelişmelere göre şekilleniyor. Kasım ayı toplantısında FED'in faizleri sabit tutacağı veya küçük bir artış yapacağı yönünde iki farklı beklenti hakim. Özellikle ABD'de enflasyonun kademeli olarak düşmesi, faiz artırımı ihtimalini zayıflatıyor. Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanır?

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı 7 Kasım 2024 belli oldu. ABD Merkez Bankası Fed, faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirdi.

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