FED açıklaması saat kaçta 2022? AÇIKLAMA SAATİ! FED ne zaman açıklama yapacak? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED açıklaması saat kaçta? Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Kritik toplantı öncesinde dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıkarken, altın fiyatları ise sert bir şekilde geriledi. Peki, FED açıklaması saat kaçta 2022? FED ne zaman açıklama yapacak? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte FED kararı ne zaman açıklanır yanıtı haberimizde...

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Altın ve döviz kurlarının nasıl şekilleneceğini merak eden yatırımcının gözü 2022 FED faiz kararına çevrildi. Aralık ayının başından bu yana ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edildi. FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 4 Mayıs saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

Buna göre, ilk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında, ikinci toplantısı ise 15-16 Mart tarihlerinde yapılmıştı. Üçüncü toplantı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED NE ZAMAN FAİZ ARTIRACAK?

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışı yapması bekleniyor. Faiz artışının enflasyon baskısının devam ettiği ve faizlerin düşük tutulmaya çalışıldığı Türkiye'de de etkili olması bekleniyor. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Karar öncesinde ABD Doları 20 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.

Fed'in geçen hafta açıklanan ABD büyüme verisinin ekonomik daralmaya işaret etmesinin ardından alacağı faiz kararı ve geleceğe dair vereceği mesajlar kritik önemde. Yanıtı beklenen soru ise Fed'in frene basıp faiz artışını 50 baz puanla mı sınırlayacağı, yoksa 40 yılın en hızlı artışını yaşayan enflasyonu kontrol altına almak için agresif faiz artışını tercih ederek 75 baz puan artış mı yapacağı.

Ekonomistler agresif sıkılaştırmanın resesyona yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Dolar değer kazanıyor

FED'in faiz artışlarına yıl boyunca devam etme planını açıklamasının ardından dolar değer kazanmaya başlamıştı. Piyasalarda Ukrayna savaşının devam etmesiyle beraber Avrupa'da ortaya çıkabilecek bir enerji krizi riski nedeniyle ABD Doları'na talep artarken doların değer kazanmaya devam edeceği öngörülüyor.

Fed faiz toplantısı öncesinde gelişmekte olan piyasaların bazıları kapalı. İşlem hacmi düşük, ancak açık olan piyasalarda hisse senetlerinde düşüş gözlemleniyor. Çin, Malezya, Hindistan, Rusya ve Türkiye Ramazan Bayramı ve diğer resmi tatiller nedeniyle kapalı bulunuyor.

Gelişmekte olan piyasalar düşüşte

FED'in faiz artışı döngüsüne girmesiyle Türkiye gibi gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik değer kaybı beklentisi arttı.

Güney Kore, Tayvan ve Güney Afrika'da hisse senedi piyasalarında değer kayıpları gerçekleşti. Ukrayna savaşı, Çin'deki Covid-19 kısıtlamaları ve Fed'in parasal sıkılaştırmaya gitmesinin etkileri nedeniyle MSCI adlı Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi Nisan ayında dördüncü kez aylık olarak düşüş gösterdi.

ING Bank'ın yatırımcı notunda "Özellikle gelişmekte olan piyasalar oldukça sert bir süreçten geçiyor zira tahvil ve hisse senedi piyasalarından Şubat ayı sonundan bu yana 50 milyar dolarlık portföy yatırımı çıkışı gerçekleşti" değerlendirmesi yer aldı.

ABD'de faizlerin yükselmesi riskli varlıklara olan yatırım iştahının azalmasına neden oluyor. Çünkü yatırımcıların aradaki faiz farkından sağladığı fayda azalıyor.

ING Bank'ın değerlendirmesi "Brezilya reali ve Güney Afrika randı en savunmasız para birimleri oldukları için en fazla etkilenecek olmakla beraber önümüzdeki altı ila 12 ayda gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde zorlu bir dönem yaşanacak" şeklinde devam etti.

TL'de görünüm olumsuz

Bir çok gelişmekte olan ülkenin merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için parasal sıkılaştırma döngüsüne girerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üzerindeki siyasi baskı nedeniyle faizlerin düşük tutulmaya çalışıldığı Türkiye'de, Türk Lirası'nın (TL) görünümüne dair değerlendirmeler de olumsuz. TL'nin de Fed faiz artışıyla gelişmekte olan piyasalardan yaşanacak portföy yatırımı çıkışlarından etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye'de enflasyon Mart ayında yıllık olarak yüzde 61,14 artış gösterdi. Buna rağmen TCMB politika faizini geçen ay yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Ancak jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ve enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmesiyle beraber düşük faiz politikasının ne kadar sürdürülebileceği sorgulanıyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta yılın ikinci enflasyon raporunu açıklamış ve TCMB'nin 2022 yıl sonu enflasyonu tahminini 19,6 puanlık artışla yüzde 42,8'e çıkardığını duyurmuştu.

İstanbul'da enflasyon yüzde 80'e dayandı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı Ücretliler Geçinme İndeksi'nin Nisan ayı sonuçlarına göre İstanbul'da perakende fiyatlar Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,97 artış kaydetti. İTO'nun İstanbul enflasyon verisi Türkiye geneli enflasyonu için öncü veri olarak değerlendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verisini 5 Mayıs'ta açıklayacak.

Ipsos anketi

Öte yandan araştırma şirketi Ipsos'un 28 ülkede yaptığı "Dünyayı ne endişelendiriyor?" isimli ankette enflasyonun yüzde 32 ile Nisan ayında bir numaralı endişe nedeni haline geldiği belirtildi.

Anket Türk halkının en büyük endişesinin de yüzde 58 ile enflasyon olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de yoksulluk ve sosyal eşitsizlik yüzde 39 ile ikinci, işsizlik yüzde 35 ile üçüncü endişe nedeni olarak yer aldı. Ülkedeki ekonomik durumu "kötü" olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 82 oldu.

FED MART AYI FAİZ KARARI NEYDİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 8 oyla alındığı, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Fed, mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı aldı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı.

Fed'in bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken banka geçen yıl kasım ayı toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık ayı toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı.

ABD'de enflasyon şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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