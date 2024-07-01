TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, Fec 3/4 nedir? Fec 3/4 ne ne anlama geliyor?

TRT 1 NEDEN YOK?

futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor.

TRT 1 CL MODÜLÜ YOK NE DEMEK?

Şifreli olan TRT yayınını açmış olabilirsiniz. Frekansını kontrol edin. 11794 V 30000 frekansından izleyebilirsiniz.

Bu uyarı Digiturk, Tivibu, D-Smart ve bunlar gibi üyelikli yayın yapan platformlara üyeliğinizin olmamasından dolayı karşınıza çıkabilir. Üyeliğiniz varsa televizyonunuzun arkasında veya yanında modül adı verilen, kredi kartına benzer bir kartın takıldığı parça arızalı veya yerinden çıkmış olabilir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR CANLI YAYIN İLE MAÇLARI KAÇIRMAYIN!

TRT Spor canlı yayın linki ile tuttuğunuz takımların canlı maç yayınlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TÜRKSAT 42.0 E OTOMATİK ARAMA FREKANSI

Türksat 42e otomatik arama frekansı; 12380 V (Dikey) SR:27500, FEC 3/4 veya 12423 H (Yatay) SR:30000, FEC 3/4

TÜRKSAT ŞEBEKE ARAMA FREKANSI NEDİR?

Uydu Alıcı Cihazların Ayarlanması

Diğer uydu alıcıları içinse, 12380 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek "Şebeke Taraması" yapılmalıdır.

TÜRKSAT LNB FREKANSI NEDİR?

Frekans: 12380 MHz. Polarizasyon: Dikey (Vertical) Sembol Oranı: 27500.

TÜRKSAT TRANSPONDER NEDİR?

"Transponder"dan antene iletilen gücün uydu anteninin kazancıyla çarpılmasıyla elde edilen değerdir. Uydu anteninin belli bir uyduya doğru düşey doğrultuda bakış açısı. Çanak anteninizi yukarı veya aşağıya doğru yaptıracağınız hareket sonucu oluşan açıdır.

FEC 3/4 NEDİR?

FEC : Forward Error Correction ( İleri Yön Hata Düzeltme )

Digital transmisyonda , iletim esnasında oluşacak hataların alış ucunda düzeltilmesi amacıyla stream'e eklenen kontrol bitlerinin oranını gösterir.

1/2 : Gönderilen her iki bitten biri orjinal bit , diğeri ise kontrol biti demektir.

7/8 : Gönderilen her sekiz bitten yedisi orjinal , diğeri ise kontrol biti demektir.

FEC değeri daha kaliteli yayın manasına gelir. Ama band genişliğini arttırır. Yüksek FEC değeri ise band genişliğini daraltır. Fakat kaliteden ödün verir. Bazı durumlarda anten çapının büyümesine dahi yol açar.( Uzak Footprint'li uydularda )

Symbol Rate ( Baud Rate ) : Sembol Oranı

Bit Rate'in , bir sembolü göndermek için kullanılan bit sayısına bölünmesidir.Stream , sadece video ve audio bitlerini içermez.Teletext , Service Identification Table ( SIT ) , Network Identification Table ( NIT ) vb. bilgilerin bitlerinide içerir. Bu çok sayıda bit demektir. Oysa kullanılan modülasyon tekniği ve transponderda fazla yer kaplamama kaygısı bit sayısını sınırlamaktadır. Örneğin 100kbps bir stream QPSK ile modüle edilirse Symbol Rate Stream Hızının yarısı olan 50kbps olur. Çünkü QPSK'da her iki bit bir faz çevriminde modüle edilir.Basit anlatımla Symbol Rate , iletimde kullanılan modülasyonun kalitesini belli eder. Symbol Rate yüksek olursa modüle sinyalin kapladığı alanda geniş olacaktır. Bu da transponderda daha fazla yer kaplamak , dolayısıyla daha yüksek transponder kirası ödemek demektir. Ama Symbol Rate'in düşük olması da yayında freezlenmeler ve mozaiklenmelere neden olacağından yayının görsel kalitesini düşürür.