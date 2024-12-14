Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Trendyol 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Fatih Karagümrük- Boluspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fatih Karagümrük- Boluspor maçı şifresiz mi? Fatih Karagümrük- Boluspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fatih Karagümrük- Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük- Boluspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

14-12-2024 FATİH KARAGÜMRÜK VS BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fatih Karagümrük-Boluspor maçı, 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük-Boluspor maçı, saat 16:00 başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük ve Boluspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.