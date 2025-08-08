Faruk Sabancı, özellikle müzik kariyeri ve sosyal yaşantısıyla zaman zaman gündeme gelen genç isimlerden biri. Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden olan Faruk Sabancı, DJ ve prodüktör kimliğiyle elektronik müzik alanında çalışmalar yürütmektedir. Hem soyadıyla hem de müzik kariyeriyle dikkat çeken Sabancı, özel yaşamı ve sahne performanslarıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Faruk Sabancı ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Faruk Sabancı kimdir? Faruk Sabancı nereli, kaç yaşında?

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı, 18 Haziran 1992'de İstanbul'da doğmuş, elektronik müzik dünyasında adını uluslararası alanda duyurmuş bir DJ ve prodüktördür. Sabancı ailesinin 4. kuşak temsilcilerinden biri olan Faruk Sabancı, genç yaşta müzik sektörüne adım atmış ve kısa sürede global sahnelerde tanınan bir isim haline gelmiştir. House ve elektronik dans müziği türlerinde çalışmalar yapan Sabancı, "Wake Up / Awaken (Remixed)" albümüyle dikkat çekmiştir. Ayrıca Amerikalı şarkıcı Sabrina Signs ile hazırladığı "Home" isimli parçasına çekilen klip, sanatçı kimliğinin yanı sıra görsel anlatımıyla da öne çıkmıştır. Klip, heykeltıraş Mehmet Aksoy'un Polonezköy'deki atölyesinde, Işıl Reina yönetmenliğinde çekilmiş, sıra dışı bir aşk hikayesini merkezine almıştır. Henüz 16 yaşında büyük bir yapım şirketiyle anlaşma imzalayan Faruk Sabancı, kariyeri boyunca David Guetta, Tiësto, Martin Garrix ve Calvin Harris gibi dünya çapında isimlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Sabancı'nın yeteneği, Armin Van Buuren ve Hardwell gibi elektronik müzik dünyasının dev isimleri tarafından da fark edilmiş, prodüksiyonları bu isimlerin plak şirketlerinde yayımlanmıştır.

FARUK SABANCI KAÇ YAŞINDA?

Faruk Sabancı, 18 Haziran 1992 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Sabancı, genç yaşına rağmen elektronik müzik sahnesinde uzun süredir aktif olarak yer almakta ve uluslararası alanda tanınan DJ'ler arasında gösterilmektedir.

FARUK SABANCI NERELİ?

Faruk Sabancı, İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur. Sabancı ailesinin köklü geçmişine sahip bireylerinden biri olan Sabancı, hem ailesinin hem de doğduğu şehrin kültürel zenginlikleriyle büyümüştür. Müzik kariyerinin temelini de yine bu şehirde atmıştır.

FARUK SABANCI'NIN BABASI MEHMED SABANCI KİMDİR?

Mehmet Sabancı, 25 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin köklü ailelerinden Sabancı ailesinin bir üyesi olan Mehmet Sabancı, Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın torunu, Hacı Sabancı'nın ise üçüncü çocuğu ve ikinci oğludur. Eğitim hayatına Tarsus Amerikan Koleji'nde başlayan Sabancı, daha sonra yükseköğrenimini Londra'da US International University Europe'da İşletme Yönetimi alanında tamamlamıştır. İş yaşamına genç yaşta aile şirketlerinde adım atan Mehmet Sabancı, 1983 yılında Akbank ve Sabancı Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Holdingde 18 yılı aşkın süre çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra, 2001 yılında Sabancı Holding'in 1.3 milyar dolarlık gıda grubunun başındayken görevinden ayrılmıştır. Kurumsal kariyerini noktaladıktan sonra kendi girişimcilik yolculuğuna çıkan Sabancı, otomotiv alanında üst segment markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. Smart, Aston Martin, Cadillac, Porsche, Brabus, Mercedes-Benz, Chrysler, MG ve Rover gibi lüks araçların Türkiye pazarına sunulmasında aktif rol oynamıştır. Daha sonra F&B Group Company bünyesinde gıda, elektronik ve enerji sektörlerine de adım atarak iş alanlarını genişletmiş; böylece farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bir iş insanı kimliği kazanmıştır.