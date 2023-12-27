Faruk Koca tahliye oldu mu? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı mı?

Faruk Koca tahliye oldu mu ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı mı sorularına yanıt aranıyor. Ankaragücü - Rize spor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan sarı lacivertli kulübün eski başkanı Faruk Koca, serbest bırakıldı mı gündeme geliyor. Faruk Koca tahliye oldu mu? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

FARUK KOCA TAHLİYE OLDU MU?

Hakem Halil Umut Meler'e saldırdıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilen Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA SERBEST BIRAKILDI MI?

Hakem Halil Umut Meler'e saldırdıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilen eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

FARUK KOCA VE HALİL UMUT MELER OLAYI NEDİR?

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının 1-1 bitmesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girdi. Öfkesine yenik düşen Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Yere düşen Meler, bir süre tekmelendi. Yaşanan olayın ardından hakem Meler, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Faruk Koca ise çıkarıldığı mahkemece 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'ya tahliye kararı çıktı. Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.