Faizler düşecek mi? Uzman isimden kritik tarih!

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye ekonomisinin mevcut durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Pehlivanoğlu, faiz politikalarından borsa hareketlerine, altın ve gümüş piyasalarından yatırımcı güvenine kadar birçok kritik konuya değindi. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararlarını yorumlayan Pehlivanoğlu, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalar hakkında da önemli uyarılarda bulundu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ POLİTİKALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye ekonomisinin en çok tartışılan konularından biri olan faiz politikaları hakkında konuşan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararlarının piyasalara etkisini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Faiz artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çeken Pehlivanoğlu, "Merkez Bankası'nın faiz hamleleri, hem iç piyasadaki dengeleri hem de yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini doğrudan etkiliyor. Bu süreçte ekonomik istikrar için alınan kararların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren daha çok hissedeceğimiz bir faiz düşüşü olacaktır" dedi.

BORSA VE ALTIN PİYASALARINDAKİ DALGALANMALAR

Son dönemde borsa ve altın piyasalarındaki dalgalanmalar hakkında da görüşlerini paylaşan Pehlivanoğlu, yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. "Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların stratejilerini şekillendiriyor. Ancak ani dalgalanmalara karşı temkinli olmak ve uzun vadeli düşünmek önemli" ifadelerini kullanan Pehlivanoğlu, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Özellikle altın fiyatlarının küresel gelişmelerden büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, yatırımcıların doğru zamanlamayla işlem yapmalarının önemine vurgu yaptı.