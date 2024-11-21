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FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur?

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur?
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Faiz indirimi olacak mı? Merkez Bankası'nın 21 Kasım'da alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Faiz indirimi olur mu ve MB faizi sabit tutar mı soruları gündemde. PPK toplantı tarihleri ve Kasım ayı faiz kararı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı yoksa faiz sabit mi kalacak soruları gündemde. Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizdedir...

KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

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