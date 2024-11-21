FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı yoksa faiz sabit mi kalacak soruları gündemde. Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizdedir...

KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.